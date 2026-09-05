Aeropuerto de Quito cierra su pista este 5 de septiembre: horarios y vuelos reprogramados

El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito reprogramó 31 vuelos para este sábado 5 de septiembre.

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre tendrá una suspensión programada de operaciones durante 12 horas este viernes 5 de septiembre del 2026, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la pista.

El cierre comenzó a las 02:00 y terminará a las 14:00, por lo que las horas de salidas y arribos se modificaron. Durante ese período no habrá despegues ni aterrizajes, aunque la terminal de pasajeros continuará prestando sus servicios con normalidad.

La medida fue coordinada entre el aeropuerto y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Las aerolíneas fueron notificadas previamente y son las responsables de comunicar a sus pasajeros cualquier modificación en sus itinerarios.

¿Qué vuelos fueron reprogramados en Quito?

De acuerdo con la información proporcionada por las aerolíneas, 31 vuelos tienen horarios reprogramados para este sábado: 13 llegadas y 18 salidas.

Entre las rutas internacionales afectadas están conexiones con Bogotá, Panamá, Buenos Aires, Nueva York, San José, Ciudad de México y El Salvador.

En los vuelos nacionales constan operaciones desde o hacia Guayaquil, Cuenca, Manta, Loja, El Coca, San Cristóbal y Baltra.

Llegadas internacionales:

Aerolínea Vuelo Origen Hora reprogramada Avianca AV8396 Buenos Aires 00:30 Avianca AV457 El Salvador 00:35 Copa Airlines CM829 Panamá 14:08 Copa Airlines CM714 Panamá 14:12 Avianca AV646 Buenos Aires 14:15 Avianca AV8377 Bogotá 15:05 Avianca AV7397 Nueva York 15:20

Llegadas nacionales:

Aerolínea Vuelo Origen Hora reprogramada Latam LA1420 San Cristóbal 15:00 Latam LA1409 Baltra 15:28 Aeroregional 6G840 El Coca 15:35 Aeroregional 6G874 Loja 16:20 Latam LA1402 Cuenca 18:07 Avianca AV1793 San Cristóbal 19:10

Salidas internacionales reprogramadas

Las operaciones internacionales previstas antes del inicio del cierre fueron adelantadas, mientras otras se realizarán después de la reapertura de la pista.

Aerolínea Vuelo Destino Hora reprogramada Avianca AV124 Bogotá 00:55 Copa Airlines CM210 Panamá 01:19 Copa Airlines CM153 Panamá 01:29 Copa Airlines CM438 Panamá 01:39 Avianca AV8395 Buenos Aires 01:40 Avianca AV456 El Salvador 01:45 Aeroméxico AM685 México 14:10 Copa Airlines CM828 Panamá 15:04 Copa Airlines CM718 Panamá 15:09 Avianca AV646 San José 15:25

Salidas nacionales

Aerolínea Vuelo Destino Hora reprogramada Latam LA1377 Guayaquil 00:04 Avianca AV1672 Guayaquil 01:45 Aeroregional 6G841 El Coca 14:00 Aeroregional 6G875 Loja 14:00 Avianca AV1792 San Cristóbal 14:10 Latam LA1397 El Coca 14:55 Latam LA1401 Cuenca 15:45 Latam LA1391 Manta 16:05

Los horarios corresponden a la reprogramación comunicada para esta jornada. Los pasajeros deben confirmar directamente con su aerolínea el estado del vuelo antes de trasladarse al aeropuerto, pues los itinerarios pueden registrar modificaciones operativas adicionales.

El cierre de este sábado no será el último de 2026. Dentro del cronograma de mantenimiento de la pista están previstas otras cuatro jornadas de suspensión de operaciones.

Los sábados 12 y 26 de septiembre y 3 de octubre, la pista permanecerá cerrada entre las 02:00 y las 14:00.

Para el sábado 17 de octubre, en cambio, la suspensión está prevista desde las 06:00 hasta las 14:00.