Aeropuerto de Quito cierra su pista este 5 de septiembre: horarios y vuelos reprogramados
El Aeropuerto de Quito suspende vuelos de 02:00 a 14:00 este sábado 5 de septiembre de 2026. Consulte los 31 vuelos reprogramados.
El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito reprogramó 31 vuelos para este sábado 5 de septiembre.
Quito Informa
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Actualizada:
05 sep 2026 - 12:26
El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre tendrá una suspensión programada de operaciones durante 12 horas este viernes 5 de septiembre del 2026, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la pista.
El cierre comenzó a las 02:00 y terminará a las 14:00, por lo que las horas de salidas y arribos se modificaron. Durante ese período no habrá despegues ni aterrizajes, aunque la terminal de pasajeros continuará prestando sus servicios con normalidad.
La medida fue coordinada entre el aeropuerto y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Las aerolíneas fueron notificadas previamente y son las responsables de comunicar a sus pasajeros cualquier modificación en sus itinerarios.
¿Qué vuelos fueron reprogramados en Quito?
De acuerdo con la información proporcionada por las aerolíneas, 31 vuelos tienen horarios reprogramados para este sábado: 13 llegadas y 18 salidas.
Entre las rutas internacionales afectadas están conexiones con Bogotá, Panamá, Buenos Aires, Nueva York, San José, Ciudad de México y El Salvador.
En los vuelos nacionales constan operaciones desde o hacia Guayaquil, Cuenca, Manta, Loja, El Coca, San Cristóbal y Baltra.
Llegadas internacionales:
Llegadas nacionales:
Salidas internacionales reprogramadas
Las operaciones internacionales previstas antes del inicio del cierre fueron adelantadas, mientras otras se realizarán después de la reapertura de la pista.
Salidas nacionales
Los horarios corresponden a la reprogramación comunicada para esta jornada. Los pasajeros deben confirmar directamente con su aerolínea el estado del vuelo antes de trasladarse al aeropuerto, pues los itinerarios pueden registrar modificaciones operativas adicionales.
El cierre de este sábado no será el último de 2026. Dentro del cronograma de mantenimiento de la pista están previstas otras cuatro jornadas de suspensión de operaciones.
Los sábados 12 y 26 de septiembre y 3 de octubre, la pista permanecerá cerrada entre las 02:00 y las 14:00.
Para el sábado 17 de octubre, en cambio, la suspensión está prevista desde las 06:00 hasta las 14:00.
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