¿Sin planes para el 'finde'? Mire la agenda cultura en Quito para este 27 y 28 de septiembre

Agenda para disfrutar en familia este din de semana en Quito

Quito acoge para este 26 y 27 de septiembre una oferta vibrante con actividades culturales y artísticas que se realizarán en la capital de Septiembre.

Sábado 27 de septiembre

Conversatorio del laboratorio de Hip Hop y presentación del libro ‘Todos comemos de ahí’, se realizará en el Teatro del Parque Urbano Cumandá (Av. 24 de Mayo), de 15h00 a 18h00.

* Acceso libre

Encuentro de tenis de mesa por categorías, A y B desde las 09h00. C y D desde las 14h00, en la Sala de Movimiento, Parque Urbano Cumandá (Av. 24 de Mayo).

* Acceso libre

Recorrido mediado Cacha El Patrimonio: Vida conventual femenina, desde las 10h30 a 13h00, el aforo es para 50 personas.

Acceso libre previa inscripción en: https://patrimonio.quito.gob.ec/?page_id=2336

Recorrido ‘Miradores: descubra la ciudad desde sus alturas’, una oportunidad para detenerse, respirar y contemplar Quito en toda su extensión. Esta experiencia mediada invita a reflexionar sobre cómo el agua ha sido clave en la historia, la cultura y la vida cotidiana de esta ciudad rodeada de montañas. Una pausa para ver con otros ojos lo que a veces pasa desapercibido. Desde las 11h30.

Yaku a la carta

Otra de las propuestas es ‘Un viaje al centro de los bosques tropicales’, una invitación para recorrer los grandes bosques húmedos del planeta.

A, a través de una exposición desarrollada por el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD), los visitantes descubrirán la belleza, diversidad y también las amenazas que enfrentan estos ecosistemas.

Como parte del recorrido, se activará ‘Sonidos y aromas del bosque’, una experiencia íntima en la que, con los ojos cerrados, se explorarán aromas naturales, texturas y sonidos propios del bosque. Una vivencia diseñada para despertar emociones, conectar con la naturaleza desde lo más profundo y dejarse llevar por los sentidos. Esto a las 14h30.

Domingo 28 de septiembre

Cacha El Patrimonio en tu Barrio, se desarrollará en el Parque Metropolitano La Armenia, de 11h00 a 13h00.

* Acceso libre.

Yakucinema

Nueva edición de Yakucinema, este es un espacio donde el cine se convierte en punto de encuentro, reflexión y acción.

Aquí, a través de la proyección de diversas producciones audiovisuales, se pretende despertar conciencia ambiental y promover una mirada crítica desde el arte y la narrativa visual.

Los disfrutarán de historias que inspiran, cuestionan y movilizan. Una oportunidad para descubrir como el cine puede ser una herramienta poderosa para transformar nuestra relación con el planeta. En dos horarios a 11h30 y 14h30.

El valor de la entrada al Yaku es de USD 4 adultos, USD 2 estudiantes (de 12 años en adelante). Personas mayores, con discapacidad e infantes (menores de 3 años) no pagan entrada.

Esta programación cultural destaca por su enfoque en la formación artística, la recuperación de la memoria histórica y la apropiación ciudadana del patrimonio de Quito.