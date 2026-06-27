Verano de las Artes: estas son las actividades que podrá disfrutar desde este sábado 27 de junio

El Verano de las Artes Quito invita a disfrutar de una variada programación cultural este fin de semana.

El Verano de las Artes Quito (VAQ) continúa con una amplia agenda de actividades culturales para quienes buscan disfrutar del fin de semana en la capital.

Desde presentaciones artísticas hasta espacios de formación y exposiciones permanentes, la programación ofrece opciones gratuitas y abiertas al público en distintos escenarios de la ciudad.

Un sábado para celebrar el arte

La agenda arranca este sábado 27 de junio con la Clausura de los talleres 2025-2026, una jornada en la que se presentarán los resultados de los procesos formativos desarrollados en la Casa de las Bandas, ubicada en el Pabellón 3 del Centro de Arte Contemporáneo.

La actividad se desarrollará de 10:00 a 12:00 y tendrá ingreso libre para todos los asistentes.

Teatro para cerrar el fin de semana

El domingo 28 de junio, el Teatro Capitol abrirá sus puertas para la presentación de "Don Quijote", un espectáculo previsto para las 18:00.

El ingreso será gratuito, aunque los asistentes deberán descargar previamente sus pases, según la organización.

Espacios culturales para visitar durante el fin de semana

Además de los eventos programados, varios espacios culturales permanecerán abiertos para recibir visitantes.

En la Casa de Artes La Ronda se puede recorrer la exposición permanente "La Ronda: Vida y Cotidianidad", así como las muestras "Canto a la vida", del artista Patricio Mejía, y "Viacrucis".

Todas tienen acceso libre y pueden visitarse de martes a sábado entre las 09:00 y las 19:00, mientras que los domingos atienden hasta las 15:00.

Por su parte, el Centro Cultural Metropolitano mantiene abierta la muestra "Montajes Reserva Abierta", disponible hasta diciembre de 2026.

El espacio recibe visitantes de miércoles a viernes entre las 09:00 y las 16:30, y los sábados, domingos y feriados de 10:00 a 17:30, con ingreso gratuito.

Mientras tanto, el Museo Alberto Mena Caamaño continúa con las exposiciones "Botica y Herbolaria" y "Nombrar la tierra con los pies", disponibles durante el horario habitual del museo.

Una agenda para disfrutar la ciudad

La programación del Verano de las Artes busca convertir a Quito en un gran escenario cultural durante los próximos meses, con actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

La mayoría de eventos son gratuitos, aunque algunos requieren inscripción previa o la descarga de pases para controlar el aforo.