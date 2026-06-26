Sabrina Carpenter sorprende con su aparición en el Ecuador vs. Alemania: ¿qué hacía en el estadio?

Sabrina Carpenter en el Mundial 2026 celebrando junto con la Tri

La histórica victoria de Ecuador por 2-1 sobre Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro de la cancha.

En las tribunas del estadio en Nueva Jersey, una invitada llamó la atención de miles de aficionados: la cantante estadounidense Sabrina Carpenter.

Las cámaras del estadio enfocaron a la intérprete de Espresso, quien seguía atentamente el partido desde uno de los palcos.

En varias imágenes difundidas en redes sociales también se la observa utilizando binoculares para no perder detalle del encuentro, lo que rápidamente convirtió su aparición en tema de conversación entre los seguidores del Mundial.

¿Qué hacía Sabrina Carpenter en el Ecuador vs. Alemania?

Hasta el momento, la artista no ha explicado públicamente el motivo de su asistencia al partido y tampoco existe información oficial que la vincule con alguna actividad relacionada con la FIFA o con las selecciones participantes.

Su presencia parece responder simplemente a una visita como espectadora para disfrutar de uno de los encuentros del torneo.

Carpenter asistió acompañada de un grupo de amigos en una suite del estadio y fue captada disfrutando del ambiente mundialista durante varios momentos del compromiso.

Su aparición coincidió con una de las mayores sorpresas de la fase de grupos.

Fue testigo de una noche histórica para Ecuador

Alemania se adelantó en el marcador con un gol de Leroy Sané en los primeros minutos, Ecuador reaccionó con anotaciones de Nilson Angulo y Gonzalo Plata para imponerse 2-1 y sellar su clasificación como uno de los mejores terceros del torneo.

Sabrina Carpenter fue una de las miles de personas que presenciaron en vivo ese momento histórico para el fútbol ecuatoriano.