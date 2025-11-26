Show de Tercer Mundo, Sonora Dinamita y Waldokinc...; agenda en barrios por Fiestas de Quito

Por Fiestas de Quito se desarrollarán diferentes eventos en la capital

Para celebrar los 491 años de fundación de Quito, el Municipio, en conjunto con las 10 Administraciones Zonales, programaron una serie de eventos culturales, musicales y gastronómicos en los diferentes barrios de la capital.

Uno de los eventos previstos es el Chulla Concierto. A las 20:00 se presentarán Power Lab, Tercer Mundo, Waldokinc El Troyano y La Sonora Dinamita, en el Parque Acosta Soberón, en Conocoto.

El sábado 6 de Diciembre también se desarrollará el 'Machalazo', en La Concepción, en la Vaca de Castro entre la Cárdenas y Pedro Freile.

En el 'Machalazo' se presentará: Tierra Canela, La Señora Banda, Patricia piernas largas, Los Tillos, Silvia Mora, Orquesta La Facultad.

“Las actividades desarrolladas en estas festividades tienen la finalidad de impulsar la economía de los comerciantes, a través de mega ferias y ferias en lugares específicos de la ciudad”, indicó la Alcaldía de Quito.

Este miércoles 26 de noviembre, el Municipio capitalino dio a conocer los eventos que se desarrollarán por cada zona desde este 26 de noviembre hasta el 13 de diciembre del 2025:

Administración Zonal Los Chillos

Sábado 29 de noviembre Preliminar Chillo Fest octava edición: De 10:00 a 13:00 en la Hacienda San José-Conocoto. Jueves 4 de diciembre Pregón Los Chillos Saluda a Quito: Más de 60 presentaciones artísticas participarán del desfile. Inicia a las 14:00 en el redondel de Conocoto y finaliza en el parque Acosta Soberón.

Final Chillo Fest octava edición: A las 15:00 en el Parque Acosta Soberón.

Chulla Concierto: A las 20:00, en el Parque Acosta Soberón. Se presentarán Power Lab, Tercer Mundo, Waldokinc El Troyano y La Sonora Dinamita.

Administración Zonal Eugenio Espejo

Sábado 29 de noviembre Viva Quito en los barrios de la Eugenio Espejo: De 14:00 a 23:00, en la ciudadela La Florida, Manuel Serrano y Fernando Dávila. Domingo 30 de noviembre Viva Quito en los barrios de la Eugenio Espejo: De 09:30 a 15:30, en la Urbanización Jardines del Batán-Eloy Alfaro y av. Gaspar de Villaroel. Jueves 4 de diciembre Viva Quito en los barrios de la Eugenio Espejo: De 17:00 a 23:00, en Rumiñahui Alta Avanza, cancha de básquet calle Francisco Guanona y Bonifaz Cumba.

Viva Quito en los barrios de la Eugenio Espejo: De 08:00 a 09:00, en Ciudadela La Florida, Parque de Ingapirca -calle Ingapirca y José Erazo. Viernes 5 de diciembre Viva Quito en los barrios de la Eugenio Espejo: De 14:00 a 23:00, en Rumiñahui Baja, Parque la Dolorosa-calle Sancho ancho y Pedro Caiza.

Desfile Ronda Quiteña: De 10:00 a 14:30, Iñaquito, Amazonas y Unión Nacional de Periodistas hasta la Rio Coca. Sábado 6 de diciembre Viva Quito en los barrios de la Eugenio Espejo: De 14:00 a 23:00, en Osorio, Casa Barrial.

Viva Quito en los barrios de la Eugenio Espejo: De 14:00 a 23:00, en Ana María, Cancha Casa Barrial (Cesar Villacres Oe9-189 y Reinaldo Valdiviezo).

Viva Quito en los barrios de la Eugenio Espejo: De 14:00 a 18:00, en Gustavo Almeida, San Carlos, Flavio Alfaro y Pasaje Almeida, canchas liga barrial (Occidental).

Viva Quito en los barrios de la Eugenio Espejo: De 11:00, en Pinas Bajo, bulevar de la iglesia de la Concepción (antiguo aeropuerto) y de 14:00 a 23:00, en El Bosque, Casa Barrial-calles 26 de agosto N60B.

El Machalazo: De 16:00 a 22:00, en La Concepción, Vaca de Castro entre la Cárdenas y Pedro Freile. Sábado 13 de diciembre Viva Quito en los barrios de la Eugenio Espejo: De 09:00 a 13:00, en San Fernando, Parque Central – Juan Arauz y Vicente Heredia.

Administración Zonal Quitumbe

Sábado, 29 de noviembre Desfile Guamaní saluda a Quito: De 10:00 a 12:30, en Héroes de Paquisha y San Isidro de Guamaní. Miércoles, 3 de diciembre Desfile La Ecuatoriana saluda a Quito: De 09:00 a 13:00, en la av. La Ecuatoriana. Jueves, 4 de diciembre Desfile de la Unidad Quitumbe 2025: De 09:00 a 13:00, en la av. Quitumbe. Viernes, 5 de diciembre Desfile Caupichu saluda a Quito: De 09:00 a 13:00, en la av. Leónidas Dubles

Administración Zonal Eloy Alfaro

Viernes 28 de noviembre: Desfile de la Confraternidad: En Solanda, a las 16:30. Comienza en la calle Simón Guerra, pasa por la Francisco Rueda, Manuel Alvarado, Juan Barreiro, av. Solanda, José María Alemán hasta la Simón Guerra. Sábado 29 de noviembre: La Argelia festeja a la ‘Ciudad más linda del mundo’: Música y banda pueblo, a las 15:00, en la Lucha de los Pobres baja. Domingo 30 de noviembre: San Bartolo festeja a la ‘Ciudad más linda del mundo’: Música y banda pueblo, a las 12:00, en Canchas de la Quito Sur, en la av. Cardenal de la Torre (parada del Metro).

Solanda festeja a la ‘Ciudad más linda del mundo’: Música y banda pueblo, a las 09:00, en el Coliseo María Auguistia Urrutia, en José Abarcas y José María Alemán. Miércoles 3 de diciembre: Serenata a Quito con banda en la parroquia La Magdalena: A las 09:30, en parque de Los Enamorados de la Villaflora, en la Núñez de Balboa y Francisco Gómez. Jueves 4 de diciembre ‘Serenata Quiteña, mi lindo Quito’: Se presentará Medardo Javier y su Orquesta, grupo musical Prisma, Kristina Dalgo, grupo de bomba Luis Carlos y su talento afro latino y balleth los Andes. A las 15:00, en la Plaza Cívica Eloy Alfaro, en la av. Alonso de Angulo y César Chiriboga. Viernes 5 de diciembre Lloa festeja a la ‘Ciudad más linda del mundo’: Música y banda pueblo a las 14:00, en el Parque Central, en la av. Pichincha.

La Mena festeja a la ‘Ciudad más linda del mundo’: Música y banda pueblo a las 17:00, en Santa Bárbara.

Feria de emprendimientos ¡Que viva Quito!: Juegos tradicionales, feria gastronómica: platos típicos, dulces tradicionales y baile. A las 10:00 en el parque de Los Enamorados, en la Diego de Torres y Francisco Gómez Viernes 5 y sábado 6 de diciembre: Expo Huella 2025: Atención veterinaria, desparasitaciones gratuitas, adopciones, concursos, emprendimientos, charlas de cuidado, tenencia responsable y bienestar animal, canes adiestrados, y muchas sorpresas más. A las 10:00 en Parque Ecológico Solanda, en la José María Alemán y Salvador Bravo. Sábado 6 de diciembre La Mena festeja a la ‘Ciudad más linda del mundo’: A las 19:00 en Reino Unido.

Administración Zonal Manuela Sáenz

Jueves 27 de noviembre hasta el 6 de diciembre El Bolivarazo en la Espejo: Activación ciudadana (9 locales) en el pasaje Espejo, mediante alianzas estratégicas (Quito Tour Bus – Cervecería Nacional).

Brandeo (colocación de banderines) y decoración alusiva a la fecha, entre las calles Venezuela y Flores.

Colocación de parasoles y uso del espacio público mediante la figura de terrazas. Viernes 28 de noviembre Ruta García Moreno: Activación de comercios de la calle García Moreno. Oferta gastronómica y presentaciones artísticas y actividades municipales.

Peatonalización de la calle García Moreno: De 17:00 a 22:00, en la calle García Moreno entre Av. 24 de mayo y calle Manabí.

Ruta de Humboltd: Ecoruta turística para los deportistas que les gusta el senderismo. Conecta al Mirador de Toctiuco con la calle García Moreno. De 17:00 a 22:00, en el Parqueadero Teleférico. Sábado 29 de noviembre Ruta León: Activación comercial y ciudadana de los vecinos de la calle Vicente León.Oferta gastronómica y presentaciones artísticas y actividades municipales.

Peatonalización de la calle García Vicente León: De 11:00 a 22:00, en la calle García Vicente León, entre calle Don Bosco y Plaza de San Blas. Miércoles 3 de diciembre Feria Gastronómica y Artesanal: Comercialización de alimentos y productos artesanales. De 11:00 a 21:00, en el Parque García Moreno – Calle Venezuela y Caldas (Basílica). Jueves 4 de diciembre Feria Gastronómica y Artesanal: Comercialización de alimentos y productos artesanales. De 11:00 a 21:00, en el Parque García Moreno.

Feria de Dulces Tradicionales: Comercialización de dulces y golosinas tradicionales. De 09:00 a 16:00, en la Plaza Chica – Pasaje Espejo y calle Guayaquil. Viernes 5 de diciembre Feria Gastronómica y Artesanal: Comercialización de alimentos y productos artesanales. De 11:00 a 21:00, en el Parque García Moreno

Feria de Dulces Tradicionales: Comercialización de dulces y golosinas tradicionales. De 09:00 a 16:00, en la Plaza Chica – Pasaje Espejo y calle Guayaquil.

Feria de Emprendimientos (con la Prefectura de Pichincha): Comercialización de alimentos y productos artesanales. De 09:00 a 17:00, en la Plaza De Santo Domingo – calle Guayaquil entre Rocafuerte y Bolívar. Sábado 6 de diciembre Ruta Espejo: Activación comercial del Pasaje Espejo. Oferta gastronómica y presentaciones artísticas.

Peatonalización de la calle García Vicente León. De 11:00 a 22:00, en el Pasaje Espejo, entre calles Venezuela y Flores.

Así se desarrolarron los desfiles de la Confraternidad en Quito

Administración Zonal La Delicia

Noviembre 30 noviembre Fiesta de Barrio: La alegría de la música, danza y teatro llega al tradicional barrio de Cotocollao, contaremos con una feria de emprendimientos. A las 10:00 en la Plaza de Cotocollao. Diciembre 6 diciembre Serenata Quiteña: Programación artística con música, danza, banda de pueblo, una muestra de saberes, mediación de lectura y feria de emprendedimientos. A las 15:00, en el Parque Puertas del Sol.

Desfile de las Identidades: Organizaciones culturales e instituciones educativas de la Zona se suman al desfile que muestra la riqueza cultural de Cotocollao. A las 09:00, en El Condado / Cotocollao.

Administración Zonal Tumbaco

Viernes 5 de diciembre Verbena de la ruralidad: Yaruquí será el centro de la fiesta con presentaciones artísticas, grupos de danza y feria de emprendimientos. De 16:00 a 24:00, en el Parque Central de Yaruquí. Sábado 6 de diciembre Rock Fest Valle de Tumbaco: Lo sonidos más fuertes del metal llegan a la ruralidad. Los mejores exponentes de la escena metalera quiteña serán parte de las Fiestas de Quito en el Valle de Tumbaco. De 11:00 a 18:00, en el Estadio de Checa

Administración Zonal Calderón

29 de noviembre Feria Nuestro Barrio Renace: Minga comunitaria, servicios de Casas Somos, danza, música, gastronomía. De 08:00 a 17:00, en Cuidad Bicentenario. 4 de diciembre Entrega de 54 obras de PP: De 17:00 a 19:00, en el Parque Bonanza, barrio el Cajón, parroquia Calderón

Calderón Saluda a Quito: Festival de bandas de pueblo, juegos tradicionales. De 14:00 a 18:30, en el Parque Central de Calderón 5 de diciembre San Juan de Calderón Saluda a Quito: Festival de bandas de pueblo. De 15:00 a 19:00, en el Parque Central de San Juan de Calderón. 6 de diciembre Llano Chico Saluda a Quito: Festival de bandas de pueblo. De 10:00 a 18:00, en Parque Central de Llano Chico. 6 y 7 de diciembre Bazar Quiteño por fiestas de Quito: Feria de emprendimientos de 09:00 a 17:00, en el parqueadero de Promark HomeCenter Carapungo, en Padre Luis Vaccari y Giovanni Calles. 13 de diciembre Gran Encuentro Carapungo Renace con Furor Urbano: Caminata, juegos tradicionales, música, artistas, servicios de Casa Somos. De 15:00 a 19:00, en el Parque Sideral de Carapungo.

Administración Zonal La Mariscal

3 de diciembre Las Unis en escena. A las 11:00, en Bilbao, entre Mena Caamaño e lsabela La Católica (sector universidades). 5 de diciembre Cangrejada Quiteña La Mariscal. A las 11:00

El Amazonazo: A las 17:00, en la av. Amazonas, entre Veintemilla y Wilson Dirección: Av. Amazonas, entre Veintemilla y Wilson.

Administración Zonal Chocó Andino

Del 26 al 29 de noviembre VIII Festival del Chocó Andino, Capítulo Nono. De 09h00 a 16h00 y 09h00 a 21h00, en el Estadio de Nono y GADP Nono. 29 y 30 de noviembre II Festival de la Caña: Feria cultural, artística, emprendimientos, gastronomía. De 10:00 a 21:00, en el Estadio y cancha techada de Pacto. 5 de diciembre El Chocó canta a Quito: Evento artístico cultural. De 17:00 a 21:00, en el Parque Central Calacalí 6 de diciembre Homenaje a la música Ecuatoriana: Resaltar al pasillo ecuatoriano como patrimonio cultural inmaterial. De 10:00 a 14:00, en Parque Central Calacalí 13 de diciembre Convivencia recreativa: Poner en valor los juegos tradicionales. De 10:00 a 13:00, en el Barrio La Leticia Nono

Desafío Comunitario: Presentación de artes escénicas con identidad, música. De 09:00 a 19:00, en el Estadio de Nanegal 14 de diciembre Convivencia recreativa: Poner en valor los juegos tradicionales. De 10:00 a 13:00, en la Cancha comunal Barrio Tulipe, en la av. Amazonas, entre Wilson y José Calama.

Otros eventos

Los desfiles de la Confraternidad se realizaron el 22 y 23 de noviembre, dando inicio a las celebraciones por los 491 años de fundación de la ciudad. Mientras que que el jueves 27 de noviembre se conocerá a la nueva Reina de San Francisco de Quito.

El 26 de noviembre se desarrolló el desfile de los mercados, desde las 08:00, en el parque Benito Juárez hasta la Plaza de San Francisco de Quito.

El 27 de noviembre, se realizará el Pregón en el Centro Histórico a partir de las 16:00 en la plaza de San Francisco de Quito. En estos dos eventos se prevé una gran concentración de personas por la participación de colegios y grupos artísticos y culturales.

Del viernes 28 al domingo 30 de noviembre será el QuitoFest en el parque Bicentenerio.

En la avenida Amazonas, el domingo 30 de noviembre se realizará la Mascarada Nocturna. El desfile arrancará a las 17:00 y se restringirá la circulación vehicular desde la avenida Patria hasta la avenida Colón, norte de Quito.