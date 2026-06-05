Corte de luz en el sur de Quito afecta semáforos este viernes 5 de junio

Los semáforos apagados han ocasionado caos en las calles del sur de Quito.

Un repentino corte de luz afectó a los moradores del sur de Quito la tarde de este viernes 5 de junio de 2026.

Los semáforos se apagaron y causaron caos vehicular en varios sectores. Mientras tanto, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) gestiona la movilidad en los puntos conflictivos.

Los sectores afectados por el corte de energía son:

El Camal

Chiriyacu

Ferroviaria

Multifamiliares Chiriyacu

Alamor

Alegría 1 y 2

Calle Neptalí Jarrín

Chaguarquingo

Según la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), el personal operativo se encuentra en la subestación Chimbacalle para realizar "transferencias de carga y restablecer el servicio".

El corte se registró alrededor de las 17:30 y se desconoce la hora a la que se normalizará.