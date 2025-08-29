AMT elimina los turnos en línea para traspaso de dominio; ¿cómo obtener ahora las improntas?

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) eliminó desde este viernes 29 de agosto del 2025 la opción de turnos en línea para los trámites de traspaso de dominio vehicular. Según el titular de la entidad, Washington Martínez, el objetivo es agilitar el trámite y eliminar la corrupción.

La decisión se tomó debido a que los usuarios que requerían obtener las improntas de sus vehículos para hacer el traspaso debían esperar hasta un mes para obtener un turno. Por la larga espera, incluso las personas debían cancelar una multa y perdían un punto de su licencia ya que los contratos caducaban.

Según Martínez, en los exteriores de los Centros de Revisión Vehicular aún se ofrecían turnos para este trámite en redes sociales. De una investigación que realizaron, de determinó que en estos centros se entregaban hasta 50 turnos.

Por ello, en adelante, los usuarios que deseen obtener las improntas de sus vehículos deben acercarse directamente al Centro de Matriculación Bicentenario, en el norte de Quito. Allí, en función del orden de llegada se le entregará un turno.

Con esta modalidad se estima que se puedan entregar entre 100 y 150 improntas por día, indicó Martínez. Además, dijo que la atención será en modalidad extendida desde las 08:00 hasta las 16:00, incluso en la hora de almuerzo.

Quienes ya tengan un turno, pueden esperar al día que tenía la cita o pueden acercarse directamente al Centro de Matriculación Bicentenario para realizar el trámite de las improntas.