El intervalo de espera de las unidades del Trole y Ecovía se reduce para el regreso a clases

Con el inicio del nuevo ciclo escolar en Quito, Ecovía y Trolebús repotenciará su servicio.

Los intervalos de tiempo para abordar las unidades del Trolebús y Ecovía se reducirán, desde el lunes 1 de septiembre del 2025, para el inicio del nuevo ciclo escolar en Quito.

El Municipio de Quito dijo que se realizó un estudio operacional, entre noviembre de 2024 y junio de 2025, y se ajustaron los circuitos "para reducir los transbordos, hacer los trayectos más fluidos y que la espera sea menor".

El estudio de la Empresa de Pasajeros permitió ampliar el servicio en horas de menor flujo de usuarios y disminuir el tiempo de espera para embarcarse en estaciones y paradas.

Estos son los circuitos y horarios que regirán en el servicio del Trole y Ecovía desde el 1 de septiembre, de lunes a viernes:

Trolebús

Ecovía

Los circuitos del Trolebús prevén realizar cada día 604 despachos (viajes ida y vuelta) y recorrer casi 16 600 kilómetros, con 83 unidades en operación.

Mientras que la Ecovía aumentará a cerca de 21 600 kilómetros, recorridos por 99 unidades, con 728 despachos programados.

Además, los expresos escolares regresan: