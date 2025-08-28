El intervalo de espera de las unidades del Trole y Ecovía se reduce para el regreso a clases
Se ampliará el servicio del Trole y Ecovía en horas de menor flujo y se reducirá el tiempo de espera para embarcarse en estaciones o paradas.
Con el inicio del nuevo ciclo escolar en Quito, Ecovía y Trolebús repotenciará su servicio.
Quito Informa
Compartir
Actualizada:
28 ago 2025 - 17:43
Los intervalos de tiempo para abordar las unidades del Trolebús y Ecovía se reducirán, desde el lunes 1 de septiembre del 2025, para el inicio del nuevo ciclo escolar en Quito.
El Municipio de Quito dijo que se realizó un estudio operacional, entre noviembre de 2024 y junio de 2025, y se ajustaron los circuitos "para reducir los transbordos, hacer los trayectos más fluidos y que la espera sea menor".
El estudio de la Empresa de Pasajeros permitió ampliar el servicio en horas de menor flujo de usuarios y disminuir el tiempo de espera para embarcarse en estaciones y paradas.
Estos son los circuitos y horarios que regirán en el servicio del Trole y Ecovía desde el 1 de septiembre, de lunes a viernes:
Trolebús
Ecovía
Los circuitos del Trolebús prevén realizar cada día 604 despachos (viajes ida y vuelta) y recorrer casi 16 600 kilómetros, con 83 unidades en operación.
Mientras que la Ecovía aumentará a cerca de 21 600 kilómetros, recorridos por 99 unidades, con 728 despachos programados.
Además, los expresos escolares regresan:
Expresos escolares del Trolebús
- Terminal Quitumbe – Colón (06:05 y 06:15)
- Estación El Recreo – Colón (06:15 y 06:30)
Expresos escolares de la Ecovía
- Terminal Quitumbe – Playón Marín (06:15 y 06:30)
- Estación Guamaní – De las Universidades (06:05 y 06:15)
- Estación Río Coca – Playón Marín (06:15 y 06:30)
Compartir