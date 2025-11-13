Así serán los operativos de control de tránsito este jueves 13 de noviembre en Quito

AMT ejecutará controles de tránsito en tres zonas de la capital

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutará una serie de operativos de control en distintos puntos de Quito durante este jueves 13 hasta el sábado 15 de noviembre.

Estos operativos se desarrollan tras el anuncio del alcalde Pabel Muñoz, quien informó que se restringirá la circulación del transporte pesado en las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva.

La AMT ha establecido la siguiente planificación de operativos del 13 al 15 de noviembre de 2025, con controles que se desarrollarán en las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva.

Jueves 13 de noviembre:

Sur

Control preventivo de velocidad en av. Simón Bolívar y calle Sarahurco de 10:00 a 11:00

y calle de Control de transporte pesado en av. Simón Bolívar y calle Sarahurco de 13:30 a 15:30

Valles

Control de transporte pesado en av. Ruta Viva Km 8. (Tumbaco) de 10:00 a 12:00

en Km 8. (Tumbaco) de Control de estado etílico en av. Ruta Viva Km 8. (Tumbaco) de 13:30 a 15:30

Los operativos que se extenderán hasta el día sábado 15 de noviembre se concentrarán en los siguientes controles.

Controles de transporte pesado, para verificar el cumplimiento de horarios de circulación.

Controles de estado etílico, con el fin de prevenir la conducción bajo efectos del alcohol.

Controles preventivos de velocidad, enfocados en reducir la siniestralidad vial.

Revisión de placas y contravenciones visualizadas en vía, como parte de los patrullajes de rutina.

Durante estos días los Agentes Civiles de Tránsito estarán desplegados en los puntos estratégicos definidos, entre ellos: