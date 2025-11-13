Trágico choque entre camión recolector de basura y motociclista en el sur de Quito
Un motociclista falleció tras un choque con un camión recolector de basura.
13 nov 2025 - 06:47
Un motociclista y un camión recolector de basura chocaron sobre la avenida Mariscal Sucre, en el sur de Quito, la mañana de este jueves 13 de noviembre de 2025.
Alrededor de las 04:30 se reportó el choque en el sector de la Biloxi y ocasionó el cierre total de la vía en sentido sur - norte.
El motociclista falleció en el sitio y un equipo de Medicina Legal acudió cerca de las 06:00 para levantar el cadáver. No se ha identificado a la víctima mortal.
Mientras tanto, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró la vía y habilitó el paso por el carril exclusivo del corredor sur - occidental.
Los vehículos fueron retirados y la vía fue despejada. El tránsito regular se habilitó cerca de las 07:00.
Según Emaseo, el camión estaba detenido recolectando basura durante la madrugada cuando el motociclista chocó abruptamente contra la parte posterior del camión.
Las imágenes compartidas por las autoridades muestran a la víctima mortal en la parte trasera del camión. El hombre murió en el sitio antes de la llegada de los equipos de socorro.
Emaseo añadió que coopera con las autoridades en la investigación del trágico choque y lamentó la muerte del hombre.
