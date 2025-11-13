Trágico choque entre camión recolector de basura y motociclista en el sur de Quito

Un motociclista falleció tras un choque con un camión recolector de basura.

Un motociclista y un camión recolector de basura chocaron sobre la avenida Mariscal Sucre, en el sur de Quito, la mañana de este jueves 13 de noviembre de 2025.

Alrededor de las 04:30 se reportó el choque en el sector de la Biloxi y ocasionó el cierre total de la vía en sentido sur - norte.

El motociclista falleció en el sitio y un equipo de Medicina Legal acudió cerca de las 06:00 para levantar el cadáver. No se ha identificado a la víctima mortal.

Mientras tanto, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró la vía y habilitó el paso por el carril exclusivo del corredor sur - occidental.

Los vehículos fueron retirados y la vía fue despejada. El tránsito regular se habilitó cerca de las 07:00.

Según Emaseo, el camión estaba detenido recolectando basura durante la madrugada cuando el motociclista chocó abruptamente contra la parte posterior del camión.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran a la víctima mortal en la parte trasera del camión. El hombre murió en el sitio antes de la llegada de los equipos de socorro.

#Actualización | ¡Atención!



⚠️ Debido al siniestro de tránsito se habilitó el carril exclusivo.



🚧Se mantienen cerrados dos carriles desde la Hernán Moiner hasta la av. Ajaví. https://t.co/Ulx5fiolzp pic.twitter.com/tGpYgdhuZB— AMTQuito (@AMT_Quito) November 13, 2025 "> ">

Emaseo añadió que coopera con las autoridades en la investigación del trágico choque y lamentó la muerte del hombre.