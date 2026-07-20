Así puedes apadrinar la esterilización de un animalito vulnerable con USD 20 en Quito
La Fundación Camino a Casa realizará una campaña masiva de esterilización el 25 y 26 de julio para operar a 200 animales.
La Fundación Camino a Casa impulsa una nueva campaña masiva y gratuita de esterilización en Quito
Camino a Casa
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Actualizado:
20 jul 2026 - 13:19
La Fundación Camino a Casa anunció una nueva campaña masiva y gratuita de esterilización con el objetivo de atender a 200 perros y gatos durante el fin de semana del 25 y 26 de julio en el sector de Pisulí, al norte de Quito.
La organización busca el apoyo de ciudadanos y empresas para financiar las cirugías mediante un sistema de apadrinamiento de cirugías.
Apadrinar una esterilización desde 20 dólares
La fundación informó que las personas interesadas pueden apadrinar una esterilización con un aporte de 20 dólares.
En algunos casos, el procedimiento puede alcanzar un costo de hasta 25 dólares, dependiendo del tamaño, peso o de la condición médica del animal, como la presencia de tumores o infecciones uterinas.
Calidad y seguridad en cada procedimiento
Los organizadores señalaron que una campaña masiva no consiste únicamente en realizar el mayor número posible de cirugías, sino en mantener un protocolo médico uniforme y seguro para cada paciente.
La técnica quirúrgica, la anestesia y la medicación son planificadas para favorecer una recuperación adecuada, especialmente en animales que viven en situación de abandono.
Animales en condiciones vulnerables
La fundación explicó que muchos de los perros y gatos que llegan a estas jornadas presentan desnutrición, deshidratación, falta de vacunas y ausencia de desparasitación.
Debido a que varios de ellos no tendrán acceso a controles veterinarios posteriores, el procedimiento busca contribuir a mejorar su bienestar y evitar que continúe el ciclo de reproducción sin control.
Atención en Pisulí el 25 y 26 de julio
La campaña se desarrollará en Pisulí, en el norte de Quito. La atención será por orden de llegada y los animales deberán asistir en ayunas y con las medidas de seguridad correspondientes, como correas, transportadoras o jaulas, según cada caso.
Invitación a sumarse a la iniciativa
La Fundación Camino a Casa hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con esta jornada de esterilización, ya sea mediante el apadrinamiento de una cirugía o con aportes voluntarios.
La organización sostiene que este tipo de campañas busca reducir el abandono y controlar la población de animales en situación de vulnerabilidad mediante procedimientos veterinarios planificados.
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