Así puedes apadrinar la esterilización de un animalito vulnerable con USD 20 en Quito

La Fundación Camino a Casa impulsa una nueva campaña masiva y gratuita de esterilización en Quito

La Fundación Camino a Casa anunció una nueva campaña masiva y gratuita de esterilización con el objetivo de atender a 200 perros y gatos durante el fin de semana del 25 y 26 de julio en el sector de Pisulí, al norte de Quito.

La organización busca el apoyo de ciudadanos y empresas para financiar las cirugías mediante un sistema de apadrinamiento de cirugías.

Apadrinar una esterilización desde 20 dólares

La fundación informó que las personas interesadas pueden apadrinar una esterilización con un aporte de 20 dólares.

En algunos casos, el procedimiento puede alcanzar un costo de hasta 25 dólares, dependiendo del tamaño, peso o de la condición médica del animal, como la presencia de tumores o infecciones uterinas.

Calidad y seguridad en cada procedimiento

Los organizadores señalaron que una campaña masiva no consiste únicamente en realizar el mayor número posible de cirugías, sino en mantener un protocolo médico uniforme y seguro para cada paciente.

La técnica quirúrgica, la anestesia y la medicación son planificadas para favorecer una recuperación adecuada, especialmente en animales que viven en situación de abandono.

Animales en condiciones vulnerables

La fundación explicó que muchos de los perros y gatos que llegan a estas jornadas presentan desnutrición, deshidratación, falta de vacunas y ausencia de desparasitación.

Debido a que varios de ellos no tendrán acceso a controles veterinarios posteriores, el procedimiento busca contribuir a mejorar su bienestar y evitar que continúe el ciclo de reproducción sin control.

Atención en Pisulí el 25 y 26 de julio

La campaña se desarrollará en Pisulí, en el norte de Quito. La atención será por orden de llegada y los animales deberán asistir en ayunas y con las medidas de seguridad correspondientes, como correas, transportadoras o jaulas, según cada caso.

Invitación a sumarse a la iniciativa

La Fundación Camino a Casa hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con esta jornada de esterilización, ya sea mediante el apadrinamiento de una cirugía o con aportes voluntarios.

La organización sostiene que este tipo de campañas busca reducir el abandono y controlar la población de animales en situación de vulnerabilidad mediante procedimientos veterinarios planificados.