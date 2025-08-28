Árboles caen sobre personas en el centro y norte de Quito este jueves 28 de agosto del 2025

Árboles caen sobre personas en Quito este jueves 28 de agosto

Producto de los fuertes vientos que se registran en Quito se han reportado la caída de árboles este jueves 28 de agosto del 2025.

Alrededor del medio día se alertó la caída de un árbol sobre un vehículo y una persona en la calle Juan León Mera y Calama en el norte de Quito.

A las 11:00 el Centro de Operaciones de Emergencia de Quito alertó la caída de otro árbol en las calles Pichincha y Velasco Ibarra en el centro de la ciudad.

Este suceso dejó una persona herida, que fue atendida en el lugar y tras su evaluación se informó que está fuera de peligro.

Para atender la emergencia el COE de Quito coordinó acciones con el Cuerpo de Bomberos y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para avaluar el arbolado en riesgo en la zona, y cortar la vegetación afectada.

Recomendaciones por fuertes vientos

El COE de Quito alertó la presencia e incremento de la velocidad de fuertes vientos en todo el Distrito Metropolitano hasta la 16:00 del viernes 29 de agosto.

El organismo indicó que se prevé un incremento de la velocidad del viento con ráfagas que alcanzarán:

Nivel medio: 25 – 40 km/h

Nivel alto: 40 – 60 km/h

Nivel muy alto: 60 – 90 km/h

Las principales afectaciones son: desprendimiento de objetos, techos, ramas y estructuras. Posible caída de árboles y vallas publicitarias.

Además, se prevé la afectación a cultivos en zonas agrícolas, riesgo de interrupciones de servicios eléctricos y propagación acelerada de incendios forestales.

Las principales recomendaciones del COE de Quito para la ciudadanía son: