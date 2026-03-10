Árboles caídos y deslizamientos de tierra en Quito este martes 10 de marzo por fuertes lluvias

Un árbol cayó sobre la vía en el sector La Delicia, la mañana de este martes 10 de marzo.

Deslizamientos de tierra, árboles caídos...; las fuertes lluvias causaron estragos en Quito la mañana de este martes 10 de marzo del 2026. La Prefectura de Pichincha indicó sobre deslizamientos en la Autopista General Rumiñahui y en la vía Intervalles, en el sector La Toglla.

Según la Prefectura, aproximadamente a las 05:00 se registró un deslizamiento en la Autopista General Rumiñahui a la altura del sector del puente azul en sentido Quito-Valle de Los Chillos. La vía se encuentra parcialmente habilitada.

Debido a las fuertes lluvias también se reportó un deslizamiento en la vía Intervalles, en el sector La Toglla. Personal de la Prefectura de Pichincha y maquinaria acuden al lugar para efectuar la limpieza.

Mientras que en Quito, hubo caídas de árboles en distintos puntos. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó que un árbol cayó sobre el parterre en la av. Antonio José de Sucre y Legarda.

Por unos minutos, la vía estuvo parcialmente habilitada mientras se retiraban los escombros de la vía.

Otro árbol cayó en el sector de Miraflores, en la av. Mariscal Sucre y av. Universitaria. Las autoridades cerraron el carril derecho en sentido norte-sur sobre la av. Mariscal Sucre.