Arranca la agenda por Fiestas de Quito; hay seis eventos previstos del 18 al 23 de noviembre

Por Fiestas de Quito están previstos varios eventos públicos y privados.

Quito empieza a celebrar sus 491 años de fundación con una agenda llena de música, desfiles, festivales, arte y encuentros para toda la familia.

El Municipio capitalino preparó agenda de eventos artísticos, gastronómicos, culturales para las Fiestas de Quito. La primera semana de actividades arranca este miércoles 19 y se extenderá hasta al domingo 23 de noviembre del 2025.

Miércoles 19 de noviembre: El Te Deum se realizará en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, ubicada en las calles Cuenca y Chile, a partir de las 10:00. Jueves 20 de noviembre: Saludo a la ciudad por parte de las Unidades Educativas Municipales. El recorrido será desde el Bulevar 24 de Mayo hasta la Plaza Grande, Centro Histórico, a las 08:00 Sábado 22 de noviembre: Desfile de la Confraternidad Norte se realizará en el Parque Bicentenario, en la av. Río Amazonas, desde las 10:00

Encuentro de las Cultura de las Parroquias Rurales Chavezpamba 2025, desde las 10:00 Domingo 23 de noviembre: Desfile de la Confraternidad Sur desde las 10:00. Arranca en el redondel del Calzado (av. Teniente Hugo Ortiz) y termina en el redondel de la calle Quisquis.

En las siguientes semanas también están previstos más eventos. Por ejemplo, se prevé que el 27 de noviembre se desarrolle la gala final para elegir a la Reina de Quito, en el Teatro Bolívar.

Otro de los eventos más esperados es la 22° edición del QuitoFest, que se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de noviembre de 2025. El escenario será el Parque Bicentenario, en el norte de la capital.