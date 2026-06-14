Este es el 11 titular de Ecuador ante Costa de Marfil

La Selección ecuatoriana debuta en el Mundial 2026 frente a Costa de Marfil.

Está listo el 11 titular de Ecuador. Con este equipo el DT Sebastián Beccacece debutará este domingo 14 de junio de 2026 ante Costa de Marfil.

La Tri anunció la alineación minutos antes del encuentro en Filadelfia.

Así jugará Ecuador:

Golero Hernán Galíndez Defensas Alan Franco

Willian Pacho

Joel Ordóñez

Piero Hincapie Volantes Moisés Caicedo

Pedro Vite

John Yeboah

Alan Minda Delanteros Enner Valencia

Gonzalo Plata

Ecuador jugará su primer partido frente a Costa de Marfil en el estadio de Filadelfia.

El encuentro se podrá disfrutar EN VIVO en la señal abierta de Teleamazonas o en www.teleamazonas.com.