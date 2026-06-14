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Este es el 11 titular de Ecuador ante Costa de Marfil

Ecuador debutará en el Mundial 2026 frente a Costa de Marfil en el estadio de Filadelfia.

La Selección ecuatoriana debuta en el Mundial 2026 frente a Costa de Marfil.

AFP

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

14 jun 2026 - 17:01

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Está listo el 11 titular de Ecuador. Con este equipo el DT Sebastián Beccacece debutará este domingo 14 de junio de 2026 ante Costa de Marfil.

La Tri anunció la alineación minutos antes del encuentro en Filadelfia.

Así jugará Ecuador:

  1. Golero

    • Hernán Galíndez

  2. Defensas

    • Alan Franco
    • Willian Pacho
    • Joel Ordóñez
    • Piero Hincapie

  3. Volantes

    • Moisés Caicedo
    • Pedro Vite
    • John Yeboah
    • Alan Minda

  4. Delanteros

    • Enner Valencia
    • Gonzalo Plata

Ecuador jugará su primer partido frente a Costa de Marfil en el estadio de Filadelfia.

El encuentro se podrá disfrutar EN VIVO en la señal abierta de Teleamazonas o en www.teleamazonas.com.

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