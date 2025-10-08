Así funcionará el sistema del Trole, Metro y Ecovía en Quito por el feriado del 9 de octubre

El Municipio informó los horarios de operación de los sistemas trole, metro y ecovía.

Los sistemas de transporte municipal Trolebús y Ecovía mantendrán su operación habitual con horarios especiales para asegurar la movilidad de ciudadanos y turistas durante los cuatro días del feriado por el 9 de Octubre.

Según el plan del Municipio durante los días jueves 9 y sábado 11 de octubre operarán 142 unidades: t1 del Trolebús y 91 de Ecovía. En cambio, los días viernes trabajarán 10 y domingo 12, 103 unidades: 40 del Trolebús y 63 de Ecovía.

La Empresa de Pasajeros de Quito recordó que está prohibido el ingreso de personas en estado etílico y que se puede seguir la información actualizada en sus redes oficiales: @pasajerosquito en X, Facebook, TikTok e Instagram.

Los circuitos habilitados serán:

Trolebús: no operará el circuito C2 Morán Valverde – El Labrador.

– El Labrador. Ecovía (jueves 9 y sábado 11 de octubre): E1 Guamaní – De las Universidades, E2 Quitumbe – Río Coca, E3 Río Coca – Playón de la Marín , e Integración Río Coca – Labrador.

, e Integración Río Coca – Labrador. Ecovía (viernes 10 y domingo 12): E1M Guamaní – Marín Central, E4 Quitumbe – Playón de la Marín, E3 Río Coca – Playón de la Marín, e Integración Río Coca – Labrador.

Así serán los horarios de operación:

Jueves 9 y sábado 11: Trolebús y Ecovía desde las 06:00 hasta las 21:00

Viernes 10 y domingo 12: Trolebús y Ecovía desde las 06:00 hasta las 20:00

Horarios de funcionamiento del Metro de Quito