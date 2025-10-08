Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Así funcionará el sistema del Trole, Metro y Ecovía en Quito por el feriado del 9 de octubre

La Empresa de Pasajeros de Quito informó el funcionamiento de los corredores de transporte en los días de feriado y fin de semana. 

El Municipio informó los horarios de operación de los sistemas trole, metro y ecovía.

Redacción Teleamazonas.com

08 oct 2025 - 13:35

Los sistemas de transporte municipal Trolebús y Ecovía mantendrán su operación habitual con horarios especiales para asegurar la movilidad de ciudadanos y turistas durante los cuatro días del feriado por el 9 de Octubre

Según el plan del Municipio durante los días jueves 9 y sábado 11 de octubre operarán 142 unidades: t1 del Trolebús y 91 de Ecovía. En cambio, los días viernes trabajarán 10 y domingo 12, 103 unidades: 40 del Trolebús y 63 de Ecovía. 

La Empresa de Pasajeros de Quito recordó que está prohibido el ingreso de personas en estado etílico y que se puede seguir la información actualizada en sus redes oficiales: @pasajerosquito en X, Facebook, TikTok e Instagram. 

Los circuitos habilitados serán: 

  • Trolebús: no operará el circuito C2 Morán Valverde – El Labrador.
  • Ecovía (jueves 9 y sábado 11 de octubre): E1 Guamaní – De las Universidades, E2 Quitumbe – Río Coca, E3 Río Coca – Playón de la Marín, e Integración Río Coca – Labrador.
  • Ecovía (viernes 10 y domingo 12): E1M Guamaní – Marín Central, E4 Quitumbe – Playón de la Marín, E3 Río Coca – Playón de la Marín, e Integración Río Coca – Labrador.

Así serán los horarios de operación: 

  • Jueves 9 y sábado 11: Trolebús y Ecovía desde las 06:00 hasta las 21:00
  • Viernes 10 y domingo 12: Trolebús y Ecovía desde las 06:00 hasta las 20:00

Horarios de funcionamiento del Metro de Quito

  •  Jueves 9: 07:00 hasta 22:00
  • Viernes 10: 07:00 hasta 22:00
  • Sábado 11: 07:00 hasta 23:00
  • Domingo 12: 07:00 hasta 22:00

