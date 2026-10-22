Atención conductores: Cierres viales en la av. Eloy Alfaro por un socavón en el norte de Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito infromó la mañana de este jueves 22 de octubre de 2026 sobre cierres viales en la av. Eloy Alfaro por un socavón en el norte de Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dispuso cierres viales de emergencia en un tramo clave del norte de Quito, debido a la presencia de un socavón registrado en la avenida Eloy Alfaro y la calle Higuera.

En el punto, personal de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) ejecuta trabajos de intervención y reparación en la calzada para mitigar riesgos y estabilizar el terreno.

Cierres viales programados

Para resguardar la seguridad de los conductores y permitir la operatividad de la maquinaria pesada, la AMT mantiene inhabilitados los siguientes tramos:

AV. Eloy Alfaro y Av. Río Coca: Cierre en sentido Sur - Norte .

Cierre en sentido . AV. Eloy Alfaro y Av. De los Granados: Cierre en sentido Sur - Norte.

Rutas alternas

Ante la alta carga vehicular que registra esta arteria vial durante las horas pico, las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores tomar las siguientes vías secundarias y principales para desplazarse hacia el norte de la capital:

Av. De los Granados

Calle De los Laureles

Calle De las Bugambilias

Av. De las Palmeras

Calle De los Naranjos

Calle De las Azucenas

Agentes civiles de tránsito se encuentran desplegados en la zona para gestionar la circulación y desviar el flujo vehicular. Se solicita a la circular de ciudadanía con precaución y planificar sus desplazamientos con anticipación.