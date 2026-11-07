Auto cae al vacío tras perder pista a la altura del túnel Guayasamín, en Quito

Un vehículo perdió el carril de circulación y cayó al nivel inferior a la altura del pico del túnel Guayasamín, en sentido Quito–Valle.

Un aparatoso siniestro de tránsito se registró la mañana de este sábado 7 de noviembre, alrededor de las 05:59, en el sector de Batán Bajo, a la altura del pico del túnel Guayasamín.

Un vehículo liviano protagonizó una pérdida de carril de circulación con caída al espacio inferior, en sentido Quito–Valle.

Pese a lo aparatoso del incidente ya los daños materiales registrados, los organismos de emergencia confirmaron que no se reportaron personas heridas.

Operativo de extracción y movilidad

Tras la alerta del hecho, personal especializado de tránsito acudió al sitio para tomar procedimiento y coordinar las labores de auxilio.

Las autoridades desplegaron una pluma en el punto para facilitar las maniobras de extracción del automóvil afectado.

Debido a estos trabajos de rescate vehicular, se mantuvo un carril de circulación cerrado de manera temporal mientras se aseguraba la zona y se retiraba el vehículo siniestrado.