Un auto se volcó en la avenida Simón Bolívar a la altura de la UIDE, en Quito

Un vehículo liviano sufrió un volcamiento de aparatos a la altura de la UIDE, en sentido sur-norte. El siniestro solo dejó daños materiales.

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este sábado 7 de noviembre, alrededor de las 10:39 , en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).

Un vehículo liviano sufrió un volcamiento mientras circulaba por el sector de las calles Simón Bolívar y Sarahurco, en sentido sur-norte.

A pesar de la magnitud del impacto, los organismos de socorro confirmaron que el siniestro únicamente dejó daños materiales y no se registraron personas heridas.

Cierre de carril y operativo de tránsito

Agentes Civiles de Tránsito acudieron al punto para tomar procedimiento, resguardar el área y gestionar la movilidad en la zona.

Debido al accidente ya las maniobras para retirar el automóvil, se procedió al cierre del carril izquierdo sobre la avenida Simón Bolívar en dirección sur-norte.

El cierre parcial ha provocado congestión vehicular en este importante tramo del eje vial, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones y manejar con atención.