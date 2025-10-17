Intercambiador de la avenida Mariana de Jesús cerrará por 11 horas el fin de semana

El intercambiador de la avenida Mariana de Jesús está siendo intervenido por el Municipio de Quito.

El intercambiador de la avenida Mariana de Jesús, en el norte de Quito, cerrará temporalmente en el paso deprimido durante el fin de semana.

El cierre será en sentido oriente - sur, desde las 19:00 de este sábado 19 hasta las 06:00 del domingo 20 de octubre de 2025.

Durante el cierre se llevarán a cabo trabajos para conectar la red de alcantarillado, según informó el Municipio de Quito.

Esta conexión garantizará el drenaje y evitará que se acumule el agua en al paso deprimido.

Se trata de una obra complementaria del proyecto del nuevo intercambiador sobre la Mariana de Jesús.

Los equipos de obreros realizarán una excavación profunda de aproximadamente tres metros para hacer la conexión de la red de alcantarillado pluvial.

Se recomienda tomar precauiciones y circular por vías alternas: