Av. Simón Bolívar tendrá cierres por tramos durante 72 días debido a trabajos de mantenimiento

Los trabajos en la av. Simón Bolívar se realizarán por tramos en 7,6 kilómetros durante 72 días.

El Municipio de Quito anunció un plan de mantenimiento vial en la av. Simón Bolívar, que arranca desde este lunes 26 de enero del 2026 y durará 72 días.

El plan contempla la intervención de tramos estratégicos de la avenida Simón Bolívar, una de las principales arterias de la ciudad, y de vías de conexión en la parroquia Conocoto, al suroriente de la capital.

En la avenida Simón Bolívar, los trabajos abarcarán 7,6 kilómetros en el sentido hacia el sur, desde el intercambiador de La Lucha de los Pobres hasta el sector de Monteolivo, límite del Distrito Metropolitano en esa zona. L

Los trabajos se realizarán con cierres parciales por carriles, detalló el Municipio de Quito en un comunicado.

Según la planificación, la intervención comenzará en los carriles con sentido sur–norte, habilitando de forma permanente los carriles no intervenidos para mantener la circulación vehicular.

Los trabajos se realizarán en horario continuo, de 07:00 a 18:00, un carril a la vez. De manera paralela, se ejecutará el retiro de árboles que representen riesgo de caída a lo largo de la avenida.

Mantenimientos en Conocoto

De forma simultánea, en la parroquia Conocoto se desarrollará el mantenimiento de 7,8 kilómetros de la antigua vía a Conocoto, a través de las calles Camilo Ponce Enríquez y Juan Bautista Aguirre. Las obras iniciarán en la calle García Moreno, en el centro parroquial, y avanzarán hacia la avenida Simón Bolívar, en el sector de la Loma de Puengasí.

En esta zona, el avance previsto es de aproximadamente 900 metros diarios por carriles, con un plazo estimado de 56 días. La intervención atravesará sectores como Barrio Central, Santa Mónica, La Victoria, El Rosario, Valle Hermoso, Puengasí y Miravalle, entre otros, beneficiando a cerca de 62 mil habitantes.

Las zonas de trabajo contarán con señalización temporal de seguridad, que incluirá conos reflectivos, tanques metálicos, rótulos de desvío, cintas y barreras. La gestión del tránsito se realizará en coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito para garantizar la movilidad en todos los sentidos.