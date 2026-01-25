Trabajador falleció aplastado por láminas de mármol en Quito

Un hombre falleció tras ser aplastado por láminas de mármol en una construcción en Quito.

Un hombre de nacionalidad venezolana falleció en un accidente laboral, cuando una lámina de mármol cayó sobre él y lo dejó atrapado.

Según información de la Policía Nacional, el accidente ocurrió el viernes 23 de enero del 2026, en una de las construcciones ubicadas en el sector El Bosque, en el norte de Quito.

En el lugar, los agentes tomaron contacto con el propietario de la obra, quien explicó que varios trabajadores descargaban láminas de mármol desde un camión.

Durante la maniobra, las láminas habrían perdido estabilidad y cayeron sobre uno de los obreros, provocándole heridas de gravedad. La víctima fue identificada como José Adrianza Primero, de 28 años de edad, de nacionalidad venezolana, quien falleció en el sitio a causa del impacto.

Tras confirmarse el deceso, el ECU 911 coordinó la llegada de unidades especializadas, entre ellas personal de Criminalística, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y Medicina Legal, para realizar el levantamiento del cuerpo y los procedimientos correspondientes.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades.