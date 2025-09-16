Una barbería fue clausurada en el sur de Quito por no tener permiso y por encontrar drogas

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró una barbería que operaba sin los permisos en el barrio La Magdalena, en el sur de Quito. Un ciudadano fue detenido por presunta tenencia y expendio de sustancias ilícitas. El operativo fue ejecutado con el Cuerpo de Agentes en coordinación con la Policía Nacional.

Durante la intervención, los uniformados incautaron tres bolsas de marihuana, dos de cocaína, un cuchillo y varias pipas. El detenido fue trasladado a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a órdenes de la autoridad competente y será investigado.

El líder zonal de la Agencia en Eloy Alfaro, Vicente Azimbaya, detalló que “el dueño del local podría enfrentar una multa de hasta USD 1 880 al tratarse de una peluquería de categoría I que operaba sin permisos. Además, el empleado presuntamente utilizaba el local como punto de distribución de estas sustancias sujetas a fiscalización”, indicó.

El Municipio de Quito ha intensificado los controles en este tipo de locales por motivos vinculados a la inseguridad ciudadana y expendio de drogas. En lo que va de 2025, se iniciaron 35 procedimientos de sanción a peluquerías y barberías.