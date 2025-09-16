Cierres viales en el Centro de Quito por marcha de estudiantes este martes 16 de septiembre

La tarde de este martes 16 de septiembre del 2025 un grupo de estudiantes de la Universidad Central del Ecuador organizaron una marcha para rechazar la eliminación del subsidio al diésel anunciado por el Gobierno Nacional.

La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT) informó a través de las redes sociales que hay cierres viales en las calles Guayaquil y Bolívar en el Centro Histórico por una manifestación social. La entidad pide manejar con precaución y buscar vías alternas.

Un grupo de estudiantes de la Central se convocó para la tarde de este martes a una marcha desde la pileta de esa institución educativa. Luego, los estudiantes partirán al Centro Histórico con el objetivo de mostrar su inconformidad con la eliminación del subsidio al diésel.

La Policía Nacional también activó su operativo de seguridad en las calles aledañas al Palacio de Carondelet. En la Plaza de Santo Domingo se comenzaron a colocar vallas de seguridad desde las 16:00.