Corte de agua sorpresivo en el sur y en el centro de Quito por rompimiento de una tubería
La Empresa Municipal informó que se trabaja en el cambio de la tubería para comenzar con el restablecimiento del servicio por barrios.
Zonas del sur de Quito se quedaron sin agua potable este martes 16 de septiembre del 2025.
16 sep 2025 - 18:37
La Empresa de Agua Potable de Quito informó este martes 16 de septiembre del 2025 sobre la rotura en la tubería matriz ubicada en la intersección de las calles Mariscal Sucre y Abdón Calderón. Esta abastece a las parroquias Solanda, San Bartolo, La Libertad, La Mena, Chilibulo, La Magdalena y al Centro Histórico.
La empresa municipal también señaló que brigadas técnicas trabajan en la pronta reparación de la tubería y que el servicio de agua se restablecerá paulatinamente durante la tarde y noche de este martes.
Los habitantes de las zonas afectadas reclamaron porque no se restablecía pronto el servicio como fue el anuncio municipal. La Empresa pidió paciencia hasta solucionar los problemas técnicos. Los barrios afectados sin agua son:
- Solanda sector 2
- IESS FUT
- La Gatazo
- Frente Popular
- Cooperativa 6 de Julio
- Barrio Unión y Justicia
- Promoción Familiar
- Los Dos Puentes
- La Biloxi
- La Raya
- Quito Sur
- Ciudadela Batallón
- La Santiago
- 4 de Diciembre
- Marcopamba
- Hermanos Cristianos
- La Magdalena
- Los Libertadores
- Ciudadela 5 de Junio
- La Unión
- Hermano Miguel
- El Panecillo
- Santa Lucía Baja
- San Sebastián
- Barrio Nuevo
- El Sena
- San José
- La Victoria
- San Roque
