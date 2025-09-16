Corte de agua sorpresivo en el sur y en el centro de Quito por rompimiento de una tubería

Zonas del sur de Quito se quedaron sin agua potable este martes 16 de septiembre del 2025.

La Empresa de Agua Potable de Quito informó este martes 16 de septiembre del 2025 sobre la rotura en la tubería matriz ubicada en la intersección de las calles Mariscal Sucre y Abdón Calderón. Esta abastece a las parroquias Solanda, San Bartolo, La Libertad, La Mena, Chilibulo, La Magdalena y al Centro Histórico.

La empresa municipal también señaló que brigadas técnicas trabajan en la pronta reparación de la tubería y que el servicio de agua se restablecerá paulatinamente durante la tarde y noche de este martes.

Los habitantes de las zonas afectadas reclamaron porque no se restablecía pronto el servicio como fue el anuncio municipal. La Empresa pidió paciencia hasta solucionar los problemas técnicos. Los barrios afectados sin agua son:

Solanda sector 2

IESS FUT

La Gatazo

Frente Popular

Cooperativa 6 de Julio

Barrio Unión y Justicia

Promoción Familiar

Los Dos Puentes

La Biloxi

La Raya

Quito Sur

Ciudadela Batallón

La Santiago

4 de Diciembre

Marcopamba

Hermanos Cristianos

La Magdalena

Los Libertadores

Ciudadela 5 de Junio

La Unión

Hermano Miguel

El Panecillo

Santa Lucía Baja

San Sebastián

Barrio Nuevo

El Sena

San José

La Victoria