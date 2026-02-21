Bomberos hallan sin vida a hombre en parque El Ejido
Emergencia fue atendida esta mañana en el sector de La Mariscal.
Bomberos atendieron emergencia en el parque El Ejido.
Bomberos Quito
21 feb 2026
21 feb 2026 - 10:40
Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió la mañana de este viernes al interior del Parque El Ejido, en el sector de La Mariscal, tras el reporte de una persona inconsciente. Al llegar al lugar, los equipos constataron que se trataba de un hombre, habitante de calle, de aproximadamente 62 años, quien ya no presentaba signos vitales.
De acuerdo con la valoración inicial realizada por los paramédicos, no se evidenciaron signos de trauma. Posteriormente, se coordinó el procedimiento correspondiente con las entidades competentes para el levantamiento del cuerpo y las diligencias de rigor. El organismo recordó a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, debe comunicarse de inmediato al 9-1-1.
