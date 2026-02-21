Bomberos hallan sin vida a hombre en parque El Ejido

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió la mañana de este viernes al interior del Parque El Ejido, en el sector de La Mariscal, tras el reporte de una persona inconsciente. Al llegar al lugar, los equipos constataron que se trataba de un hombre, habitante de calle, de aproximadamente 62 años, quien ya no presentaba signos vitales.

Hallan dos personas muertas en media vía en Carcelén Alto

De acuerdo con la valoración inicial realizada por los paramédicos, no se evidenciaron signos de trauma. Posteriormente, se coordinó el procedimiento correspondiente con las entidades competentes para el levantamiento del cuerpo y las diligencias de rigor. El organismo recordó a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, debe comunicarse de inmediato al 9-1-1.