Bomberos rescatan a tres personas desorientadas en el Rucu Pichincha

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito realizó la noche del viernes un rescate en montaña tras recibir la alerta de tres personas que se desorientaron en la parte alta del Rucu Pichincha, en el sector conocido como El Paso de la Muerte.

Las unidades acudieron de inmediato al lugar y lograron ubicar a los excursionistas, quienes fueron asistidos por el equipo especializado. La intervención se ejecutó en condiciones nocturnas, con apoyo técnico y equipos de búsqueda para garantizar un descenso seguro.

Tras el rescate, los bomberos confirmaron que las tres personas fueron localizadas con vida y sin complicaciones mayores, y coordinaron el procedimiento correspondiente para su traslado a una zona segura.

La institución recordó a la ciudadanía la importancia de planificar rutas, revisar condiciones climáticas y realizar actividades de montaña en horas de la mañana, como medidas preventivas para evitar emergencias similares.