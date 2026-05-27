Kelly golpeó primero y desató una noche de eliminaciones inesperadas

El capítulo 26 de este miércoles 27 de mayo de 2026 arrancó con toda la energía y un invitado especial que encendió el programa: 'Ecuaman', el superhéroe de las elecciones, liderado por Juan Carlos Pino. Desde el inicio, la noche prometía grandes emociones, caídas inesperadas y duelos intensos.

La primera participante en entrar en acción fue Kelly Bustamante, quien rápidamente dejó claro que venía decidida a dominar la competencia. En el primer reto de la noche logró conectar el primer golpe del duelo, quitándole una vida a su rival. El enfrentamiento estuvo tan parejo que ambos quedaron sin vidas, pero para sorpresa de todos, quien terminó cayendo fue nada más y nada menos que Ecuaman.

Kelly continuó firme y en la huella central consiguió sus primeros 10 dólares. Más adelante, se enfrentó a Daniel Páez, el último ganador del programa, en un intenso “Duelo Clásico”. Sin embargo, Kelly mantuvo su gran nivel y logró avanzar nuevamente. Además, en la siguiente huella obtuvo 30 segundos extra para el esperado “Duelo Final”.

La competencia siguió con Erika Muñoz, quien llegó para disputar un “Mira y acierta”. Allí se produjo otra gran sorpresa de la noche: una nueva líder cayó. Erika tomó el liderato y sumó 150 dólares a su acumulado.

Luego apareció Juan Miguel Rodríguez, decidido a cambiar la historia. En el reto “Tres sin cambiar” logró derrotar a Erika y convertirse en el nuevo líder. Aunque en la huella obtuvo el “divide para dos”, consiguió mantenerse con 80 dólares acumulados.

La buena racha de Juan Miguel continuó frente a Kelry Morán en “Una tú, una yo”, donde volvió a imponerse y aumentó su acumulado a 150 dólares. Después llegó Luis Quiñónez para un nuevo “Duelo Clásico”, pero Juan siguió imparable, avanzó otra vez y sumó 25 dólares más, alcanzando los 255 dólares.

Parecía que nadie podía detenerlo… hasta que apareció Analú. En un enfrentamiento muy ajustado, Analú logró quitarle una vida clave y terminó eliminando al líder de la noche. En su primera huella consiguió un dólar extra y posteriormente sumó 10 dólares más tras dejar en el camino a Chino Moreira.

El cierre del programa estuvo cargado de tensión con un complicado “Duelo Final”, donde Analú luchó hasta el último instante, pero no logró quedarse con la victoria. Aunque el gran premio no llegó esta vez, el acumulado del ciclo siguió creciendo y alcanzó ya los 351 dólares.