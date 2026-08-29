Estas calles estarán cerradas por el FTC Live al Parque en Quito

El Parque Bicentenario será el escenario del FTC Live al Parque, habrán cierres viales.

Quito tendrá cambios en la movilidad este sábado 29 de agosto de 2026 por el Festival Gastronómico y Cultural FTC Live al Parque, que reunirá a miles de personas en la explanada del Parque Bicentenario.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) activará desde las 08:00 un operativo especial para controlar el tránsito y facilitar la movilización de los asistentes.

¿Qué calles estarán cerradas?

La circulación se mantendrá habilitada en las avenidas De la Prensa y Amazonas. Sin embargo, por la logística del festival se realizarán cierres en seis calles cercanas al Bicentenario:

Oyacachi

Endara

Palora

Topo

Curaray

Holguín

La AMT mantendrá agentes en los alrededores del parque y realizará controles especialmente en los puntos con mayor concentración de vehículos y peatones. También organizará el ingreso hacia los estacionamientos.

83 funcionarios participarán en el operativo

Para el dispositivo de movilidad se desplegarán 83 funcionarios de la AMT y 70 elementos logísticos.

Metro funcionará hasta las 02:00

Quienes asistan al festival también tendrán horarios especiales de transporte público.

El Metro de Quito extenderá su operación hasta las 02:00 del domingo 30 de agosto. Los últimos trenes partirán desde las estaciones El Labrador y Quitumbe a esa hora.

Además, habrá 10 unidades biarticuladas del Trolebús en El Labrador para movilizar a los asistentes hacia Quitumbe al finalizar el concierto. Las salidas serán aproximadamente cada 15 minutos.

El festival contará con artistas como Maroon 5, Myke Towers, Yandel Sinfónico, Lost Frequencies y Fruko y sus Tesos.