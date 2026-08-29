EN VIVO: Guayaquil City recibe a Liga de Quito por la fecha 27 de la LigaPro

Guayaquil City y Liga de Quito van por la fecha 27, este sábado 29 de agosto en el estadio Christian Benítez.

Guayaquil City recibe a Liga de Quito este sábado 29 de agosto de 2026 por la fecha 27 de la LigaPro, en el estadio Christian Benítez, en Guayaquil.

Desde antes del encuentro, hinchas de Liga comenzaron a concentrarse en los exteriores del estadio Chucho Benítez. Banderas, cánticos y camisetas albas acompañaron la previa del compromiso.

Liga busca mantenerse entre los seis primeros

Los albos llegan al partido después de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Ecuador tras superar a Aucas. En la LigaPro, el objetivo es consolidarse entre los seis equipos que avanzarán al primer hexagonal.

Por su parte, Guayaquil City llega con una racha de tres partidos sin perder y busca mantenerse en la pelea por un cupo al cuadrangular de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Pool Gavilánez no contará con Damián ‘Kitu’ Díaz, quien rescindió su contrato y fichó por Barcelona SC.

Liga ganó el primer enfrentamiento

Esta será la segunda vez que ambos equipos se enfrenten en la temporada. En el primer partido, Liga de Quito se impuso 1-0, con gol de Deyverson en el estadio Rodrigo Paz Delgado.