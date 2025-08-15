Un camal clandestino que operaba sin permiso municipal fue clausurado en Quito

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró un camal ubicado en el sector San Juanito, parroquia Pintag, al sureste de Quito, porque operaba sin los permisos de funcionamiento. Técnicos de la Secretaría de Ambiente y la Policía Nacional participaron en el operativo de control.

"El operativo reveló reses colgadas sin protección, carne esparcida en el suelo y ausencia de medidas básicas de higiene. Estas escenas evidencian una falta de cuidado que aumenta el riesgo de contagio de enfermedades en la comunidad", afirmó Lenín Berrones, de la zonal de la Agencia en Los Chillos.

Durante la inspección, los equipos constataron que tanques y canales del lugar carecían de registros de limpieza y controles sanitarios. En el lugar se observaron tanques sucios, acumulación de restos orgánicos en conductos y superficies que favorecían la contaminación cruzada.

Según el Código Municipal, quienes realicen faenamiento de carne en el Distrito Metropolitano sin los permisos correspondientes pueden enfrentar una multa de hasta 15 salarios básicos, es decir, 7 050 dólares.

En 2024, la Agencia clausuró ocho camales clandestinos por falta de higiene y salubridad en sus instalaciones; en lo que va de 2025 se han clausurado cinco establecimientos. Estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo para garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud pública.