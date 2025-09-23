Paradas cerradas y cambios temporales en Trolebús la tarde del martes 23 de septiembre

El Trolebús modificará las rutas por bloqueos en calles de Quito

Las rutas de Ecovía y Trolebús tendrán cambios temporales la tarde del martes 23 de septiembre del 2025. La medida se aplica en el marco de las manifestaciones, que empezaron el lunes 22 de septiembre.

La Empresa de Pasajeros informó que a partir desde las 16:00 se aplicarán los circuitos cortos por los bloqueos en la avenida 10 de Agosto.

Desde la tarde se cerrarán las paradas del Trolebús de: Cumandá, Santo Domingo, Plaza Chica, Plaza del Teatro, Plaza Marín, Hermano Miguel, Banco Central, Alameda y El Ejido.

Además se realizarán los siguientes cambios en las rutas:

Sentido norte - sur: hasta la parada Santa Clara. Desde ahí las unidades realizarán el giro de retorno hacia la estación El Labrador.

Sentido sur-norte: hasta la parada La Recoleta. A partir de esa estación se realizará el giro de retorno hacia las estaciones El Recreo y Quitumbe.

Circuitos habilitados

C1 : Recreo – Recoleta (sur-norte) y Labrador – Santa Clara (norte-sur)

: Recreo – Recoleta (sur-norte) y Labrador – Santa Clara (norte-sur) C6: Quitumbe – El Recreo

Circuitos suspendidos

C2 : Quitumbe – El Labrador

: Quitumbe – El Labrador C4: Quitumbe – La Colón

Mientras que los circuitos de Ecovía operarán de la siguiente forma:

Habilitados

E1 : Guamaní – Universidades

: Guamaní – Universidades E2 : Quitumbe – Río Coca

: Quitumbe – Río Coca E3: Río Coca – Playón de La Marín

Rutas alimentadoras suspendidas