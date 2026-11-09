Caminata a El Quinche: fechas, horarios y preparativos para este fin de semana

Del 13 al 15 de noviembre existiran operativos de control durante la Romería al Quinche

La caminata al Santuario de la Virgen de El Quinche se desarrollará este fin de semana, desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre de 2026.

Se espera que la romería reuna a cientos de devotos procedentes de Quito y de varias provincias del país, quienes recorrerán a pie durante la noche y madrugada las vías hacia la parroquia de El Quinche.

Desde la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito se informó que existirá un contingente con más de 3 200 integrantes de equipos operativos.

Además de un gran despliegue de seguridad que incluye la participación de la Policía Nacional, Agentes Metropolitanos de Control, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Cuerpo de Bomberos y equipos de atención prehospitalaria.

Monitoreo técnico y control en la ruta

Las autoridades priorizarán el control a lo largo de los tramos con mayor flujo de caminantes.

Según la Secretaría de Seguridad del Municipio, existiran controles para evitar el comercio no autorizado, frenar el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, y supervisar el uso de cocinas o cilindros de gas en el espacio público.

La AMT será la entidad encargada de los cierres viales, aperturas progresivas y la habilitación constante de carriles de emergencia.

Además, el plan operativo contempla la instalación de nueve Puestos de Comando equipados con carpas de atención prehospitalaria y puntos de hidratación. Estos puntos estarán distribuidos en los siguientes sectores: