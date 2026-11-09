Hallan sin vida a Ricardo Vinicio Macas Castillo, reportado como desaparecido en Loja

Ricardo Vinicio Macas Castillo fue reportado como desaparecido el pasado 3 de noviembre en el centro de Loja. Este lunes 9 de noviembre la Fiscalía confirmó su hallazgo sin vida.

La tarde de este lunes 9 de noviembre de 2026, la Fiscalía General del Estado confirmó que Ricardo Vinicio Macas Castillo, quien se encontraba reportado como desaparecido desde el pasado martes 3 de noviembre, fue localizado sin vida.

El ciudadano había sido visto por última vez en el centro de Loja, específicamente en la intersección de las calles 18 de Noviembre, entre Imbabura y Quito.

Tras su desaparición, las autoridades locales y los familiares habían activado los protocolos de búsqueda y solicitaron el apoyo urgente de la ciudadanía.

Sin embargo, los trabajos de búsqueda concluyeron con la lamentable noticia de su hallazgo sin vida.

Ante este escenario, la Fiscalía General del Estado informó que se encuentra practicando diversas diligencias y ejecutando la recolección de indicios necesarios para esclarecer el caso y determinar con exactitud las causas de su muerte.