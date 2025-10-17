Se habilitó vía tras siniestro de tránsito en la av. Maldonado en el sur de Quito

Camión volcó en la av. Maldonado en el sur de Quito

Un siniestro de tránsito en la av. Maldonado y Borbón en el sur de Quito complica la movilidad en un importante sector del sur de Quito.

Según las primeras versiones un camión que transportaba plátano verde volcó en la calzada dejando la carga regada en la zona.

El siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales.

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que en la av. Maldonado ambos carriles (sur-norte) fueron cerrados hasta retirar la carga que estaba sobre la calzada y remover el camión.

El lugar fue despejado y el tránsito retomó la normalidad en el sector.