Una persona quedó atrapada en vehículo pesado tras choque contra casa en Quito

Vehículo pesado impacta contra una vivienda en el sur de Quito

Un siniestro de tránsito registrado en el sector Luz y Vida de Huarcay, en el sur de Quito, movilizó a los equipos de emergencia la mañana de este lunes.

Un vehículo pesado se impactó contra una vivienda y dejó a una persona atrapada dentro de la cabina.

Según el reporte de los organismos de socorro, el camión pesado terminó colisionando contra una vivienda por causas que aún no han sido detalladas.

La emergencia obligó la intervención inmediata de los equipos de rescate, que trabajaron en la zona para controlar la situación y asistir a la persona afectada.

Los equipos de emergencia lograron liberar a la persona que permanecía atrapada en el vehículo tras el fuerte impacto.

Luego del rescate, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el lugar para evaluar su estado de salud antes de una posible transferencia a una casa de salud.