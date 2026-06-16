Taxi embistió a una mujer en la calle Benalcázar en el Centro Histórico de Quito

Video capta cómo un taxi atropelló a una mujer en el centro de Quito

Un grave siniestro de tránsito ocurrido en el Centro Histórico de Quito quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho se produjo el pasado 12 de junio de 2026 en la intersección de las calles Guatemala y Benalcázar, donde un taxi atropelló a una mujer.

En #Quito | Terrible siniestro de tránsito ocurrió el pasado 12 de junio de 2026, en la calle Guatemala y Benalcázar, centro de la ciudad el cual quedó registrado por una cámara de seguridad.

Según testigos, una de las personas afectadas fue proyectada varios metros y terminó pic.twitter.com/AFNwqp8XlC — Tumbaco Informado (@TumbacoI) June 16, 2026

La víctima fue proyectada varios metros

De acuerdo con testigos que presenciaron el incidente, el impacto fue de gran magnitud. La mujer afectada salió proyectada varios metros y terminó cerca de una gasolinera ubicada en la siguiente esquina.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran la secuencia del siniestro y forman parte de las evidencias recopiladas por las autoridades.

Una grabación clave para el SIAT

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito acudieron al lugar para brindar asistencia inmediata.

Debido a la fuerza del impacto, la víctima recibió atención prehospitalaria en la escena antes de ser trasladada de urgencia a una casa de salud. Su estado de salud se mantiene bajo pronóstico reservado.

Las identidades de las personas involucradas no han sido difundidas.

Por su parte, el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional tomó procedimiento en el lugar para recopilar grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos.

El taxi fue retenido por la AMT

Tras el siniestro, agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) procedieron con la retención del taxi involucrado para realizar los peritajes correspondientes.

El vehículo quedó bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.