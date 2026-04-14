Un camión se volcó en la vía a Guayllabamba, la mañana de este martes 14 de abril del 2026.

Un camión se volcó en la vía a Guayllabamba la mañana de este martes 14 de abril del 2026. En el siniestro de tránsito también está involucrado un vehículo liviano.

Las imágenes compartidas en redes muestran al camión, que transportaba escombros, volcado a un costado de la vía, en sentido sur-norte.

Según información preliminar, en el siniestro también se ve a un vehículo liviano que chocó contra el camión. Se observa que está afectado en el lado izquierdo.

Debido al siniestro se cerró el carril derecho de la vía, mientras personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito y de la Policía Nacional toman procedimiento.