Un motociclista falleció tras impactar con un tráiler en la vía a la Costa

El siniestro causó congestión vehicular en la vía a la Costa la mañana de este lunes 13 de abril del 2026.

Un motociclista murió la madrugada de este lunes13 de abril del 2026 tras chocar contra la plataforma de un tráiler en vía a la Costa. Según la ATM, el siniestro de tránsito ocurrió en sentido Chongón – av. Del Bombero.

Se conoce que el vehículo pesado, que transportaba madera, se encontraba estacionado en el carril derecho de la calzada cuando el motociclista se impactó. Su cuerpo quedó tendido sobre la calzada.

Al sitio acudieron uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y una ambulancia para brindar asistencia médica; sin embargo, los paramédicos confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

En torno a las causas del accidente, se manejan dos hipótesis: la primera apunta a que el tráiler habría frenado, lo que provocó que el motociclista se impactara contra la plataforma.

La segunda sugiere que el conductor de la motocicleta se habría quedado dormido mientras circulaba