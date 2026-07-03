Tigrillo Fest: Cancelan festival previsto en Quito para este sábado 4 y domingo 5 de julio

El Tigrillo Fest anunció la cancelación del evento por razones de fuerza mayor.

El festival gastronómico Tigrillo Fest, previsto para el sábado 4 y domingo 5 de julio de 2026 en el parque Bicentenario, fue cancelado. Los organizadores anunciaron la noticia este viernes 3 de julio.

A través de un comunicado, los organizadores señalaron que la cancelación obedece a motivos de fuerza mayor, ajenos a su gestión.

Organizadores lamentan la suspensión

En el pronunciamiento, los organizadores indicaron que durante varios meses trabajaron en la preparación del festival con el objetivo de ofrecer un espacio dedicado a la gastronomía y la identidad culinaria del país.

Además, agradecieron a las personas que adquirieron entradas, se inscribieron o respaldaron la iniciativa, y manifestaron que también lamentan no poder llevar adelante el encuentro este fin de semana.

¿Qué pasará con las entradas?

La organización informó que el proceso para la devolución de entradas y las inscripciones aún no ha sido definido.

Señaló que en los próximos días dará a conocer, a través de sus canales oficiales, el procedimiento que deberán seguir las personas que compraron boletos o se registraron para participar en el festival.

Hasta el cierre de esta publicación no se ha informado si el evento será reprogramado para una nueva fecha.