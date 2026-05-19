Entre caricias y cuidados: así se recupera el perrito rescatado tras agresión en Quito

Después del miedo, llegan los cuidados: el perrito rescatado en el norte de Quito ya está a salvo.

El perrito que fue víctima de un caso de maltrato animal en el sector de La Florida, en el norte de Quito, ya se encuentra a salvo y bajo custodia de unidades de bienestar animal.

En un video difundido tras su rescate, el animal aparece mucho más tranquilo, rodeado de cuidados y atención luego de las agresiones que generaron indignación en redes sociales la tarde del lunes.

El caso generó rechazo ciudadano

La denuncia se viralizó luego de que circularan imágenes de un sujeto presuntamente agrediendo al perro en plena vía pública. Colectivos animalistas y ciudadanos exigieron la intervención inmediata de las autoridades y sanciones contra los responsables.

Horas después, equipos de rescate y protección animal lograron retirar al perrito del lugar y ponerlo bajo observación.

Organizaciones defensoras de animales señalaron que el perro recibe evaluación veterinaria y acompañamiento para su recuperación.

Además, indicaron que la pareja señalada en el caso podría enfrentar sanciones por presunto maltrato animal, mientras continúan las investigaciones correspondientes.