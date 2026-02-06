Una persona murió en un ataque con arma blanca en Chillogallo, sur de Quito, este viernes 6

El cuerpo de una persona quedó en la mitad de la vía luego de un ataque con arma blanca.

Una persona murió en medio de un ataque armado en el sector de Chillogallo, sur de Quito, la mañana de este viernes 6 de febrero de 2026.

El cuerpo de un hombre quedó tendido en la calzada en los exteriores del mercado de Las Cuadras, sobre la avenida Mariscal Sucre.

La víctima fue reconocida por sus familiares en medio de la escena del crimen acordonada por la Policía Nacional.

De acuerdo con información policial, el hecho violento ocurrió a las 04:45 y se sabe que la víctima murió por heridas con arma blanca.

El tránsito en la avenida Mariscal Sucre, en sentido sur - norte, fue cerrado mientras se realizaban labores de levantamiento del cadáver.

Mientras tanto, las autoridades investigan las causas de este ataque y buscan a los responsables.