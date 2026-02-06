Quito: Voraz incendio en una vivienda abandonada del sector de La Tola, este viernes 6

El Cuerpo de Bomberos de Quito acudió a sofocar las llamas en una vivienda de La Tola.

Un voraz incendio en una vivienda abandonada se registró la mañana de este viernes 6 de febrero de 2026, en el sector de La Tola, en el centro de Quito.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sector para sofocar las llamas que superaron el techo y ocasionaron una gran columna de humo que alertó a los moradores de la zona.

La vivienda ubicada en las calles Valparaíso y Briceño quedó envuelta en llamas, según se reportó al Sistema Integrado de Seguridad ECU911, a las 05:02.

Equipos del CBQ acudieron a sofocar el incendio y cerraron el tránsito en ambos sentidos sobre la calle Valparaíso mientras se atiende la emergencia.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró el tránsito vehicular y recomendó circular con precaución.