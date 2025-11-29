Choque múltiple se registró en el redondel de El Condado, en Quito; hay personas heridas

Los Bomberos de Quito atendieron un siniestro registrado en el redondel de El Condado

Un choque múltiple se registró en el redondel de El Condado, norte de Quito, este sábado 29 de noviembre del 2025. El siniestro de tránsito se reportó a las 15:24.

El Cuerpo de Bomberos de Quito acudió al lugar para atender la emergencia. Según la entidad, cinco vehículos se encuentran involucrados.

Según reportes de los organismos de socorro, seis personas resultaron afectadas y recibieron atención prehospitalaria por parte de paramédicos.

En el lugar del siniestro se encuentran cuatro vehículos de los Bomberos y 12 efectivos. Ellos acudieron para ayudar a los afectados y despejar la vía.

Por el choque hubo un cierre vial. La avenida Manuel Córdova Galarza se encuentra parcialmente habilitada en ambos sentidos. Por lo que se registra congestión vehicular en la zona.