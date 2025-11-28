Dos carriles cerrados en la av. Simón Bolívar por volcamiento de una camioneta este viernes

Una camioneta se volcó en la avenida Simón Bolívar, a la altura del Troje, la tarde de este viernes 28 de noviembre del 2025.

Un nuevo siniestro de tránsito se registró en la avenida Simón Bolívar la tarde de este viernes 28 de noviembre del 2025, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Una camioneta se volcó en el carril izquierdo de la vía tras chocar contra un árbol en el parterre. El vehículo quedó cruzado en la calzada y dos personas resultaron heridas en este percance.

Organismos de socorro acudieron al lugar para dar atención a las personas afectadas. Se conoce que el conductor huyó del lugar.

El siniestro se produjo en medio de un fuerte aguacero que afectó varias partes de la capital este viernes.