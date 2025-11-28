Una persona falleció en un siniestro de tránsito en la av. Galo Plaza Lasso, en Quito

Un siniestro de tránsito se registró, la madrugada de este viernes 28 de noviembre de 2025, en la avenida Galo Plaza Lasso y Cap. Rafael Ramos, en el norte de Quito,

A causa del impacto, una persona falleció. Además, El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a tres personas que resultaron afectadas

Tres vehículos estuvieron involucrados en la colisión, entre ellos un taxi que terminó con severos daños en su estructura, como se observa en las imágenes difundidas en redes sociales.

Al arribar al sitio, los bomberos realizaron maniobras de extracción para liberar a una persona que quedó atrapada en uno de los automotores. La víctima fue trasladada al Hospital Pablo Arturo Suárez, pero en la casa de salud se confirmó su fallecimiento.

Para atender la emergencia se movilizaron cuatro unidades y 13 efectivos de los Bomberos, quienes trabajaron en la liberación de los ocupantes, la asistencia médica y la limpieza de la vía.