Aparatoso choque en la Ruta Viva ocasiona cierre de paso hacia el Aeropuerto este martes
Dos vehículos chocaron sobre la Ruta Viva la tarde de este martes 14 de octubre. Equipos de emergencia acudieron a la zona.
Dos automóviles chocaron trágicamente en la Ruta Viva.
ECU911
Actualizada:
14 oct 2025 - 16:43
Dos vehículos chocaron trágicamente en el sector de La Cerámica, en la Ruta Viva, nororiente de Quito, la tarde de este martes 14 de octubre de 2025.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el paso en la Ruta Viva está completamente cerrado en sentido Quito - Aeropuerto.
Un vehículo tipo SUV y un automóvil chocaron sobre la vía en sentido Quito - sector La Cerámica, alrededor de las 16:08.
Los dos vehículos quedaron cruzados en la vía y el tráfico fue completamente bloqueado.
De manera preliminar se conoce que ocho personas resultaron heridas y son atendidas por paramédicos en el sitio.
La AMT recomendó tomar la vía Intervalles como ruta alterna para llegar al Aeropuerto.
Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), la Cruz Roja Ecuatoriana (CRE), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la AMT fue desplegado en el sitio.
