Max, presidente de los ‘Poliperros’, recibirá un homenaje póstumo

El homenaje a Max se realizará en el parque El Ejido.

Este sábado 11 de abril de 2026 se realizará un homenaje póstumo en honor a Max, reconocido como el presidente vitalicio de los ‘Poliperros’.

El evento se realizará desde las 09:00 en el arco de La Circasiana, ubicado en el parque El Ejido, al norte de Quito.

El lugar fue elegido debido al vínculo que el animal tenía con este parque, donde era habitual verlo descansar y compartir con quienes transitaban por el sector.

Como parte del homenaje, se instalará un memorial en su honor. Además, los asistentes podrán llevar flores o arreglos florales como muestra de cariño.

El legado de Max

Max, también conocido como ‘Grandote’ o ‘Toby’, falleció el 6 de abril de 2026, lo que generó expresiones de pesar.

Más que un perro comunitario, se convirtió en un símbolo dentro y fuera del campus de la Escuela Politécnica Nacional, gracias al afecto de la comunidad.

Durante más de 15 años, recibió cuidado, alimentación y atención veterinaria por parte del Club de Bienestar Animal de la Politécnica.