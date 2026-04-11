Rescatan a niño de cuatro años extraviado en el cerro Ungüi, en Quito

La noche del 10 de abril de 2026, el cuerpo de Bomberos de Quito recibió una alerta en el cerro Ungüi, al suroccidente de Quito.

Se trataba de un niño de cuatro años que se había extraviado.

Tras horas de búsqueda, un grupo de rescate en alta montaña y sobrevuelos lograron la localización del menor.

Los bomberos estabilizaron y trasladaron al pequeño a una ambulancias para que reciba atención prehospitalaria.