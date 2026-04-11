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Quito

Rescatan a niño de cuatro años extraviado en el cerro Ungüi, en Quito

Tras horas de búsqueda el menor fue localizado y recibió atención prehospitalaria. 

Menor extraviado recibió atención prehospitalaria.

Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

11 abr 2026 - 09:06

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La noche del 10 de abril de 2026, el cuerpo de Bomberos de Quito recibió una alerta en el cerro Ungüi, al suroccidente de Quito

Se trataba de un niño de cuatro años que se había extraviado

Tras horas de búsqueda, un grupo de rescate en alta montaña y sobrevuelos lograron la localización del menor.  

Los bomberos estabilizaron y trasladaron al pequeño a una ambulancias para que reciba atención prehospitalaria.

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