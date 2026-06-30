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Quito

AMT reporta semáforos apagados en Quito

Los semáforos de distintas vías de Quito se encuentran apagadas debido a la falta de electricidad en la capital. 

La AMT reportó semáforos apagados en Quito la mañana de este martes 30 de junio de 2026

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Autor

Lizette Abril

Actualizado:

30 jun 2026 - 09:30

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La suspensión de energía eléctrica en Quito ocasionó que los semáforos de distintas zonas de la capital se encuentren apagados la mañana de este martes 30 de junio de 2026. 

Agentes de tránsito gestionan en flujo de vehículos en la capital, indicó la entidad en su cuenta de X. 

La Empresa Eléctrica Quito informó que el corte de luz afecta a 15 sectores de la ciudad y se debe a una explosión en la subestación Paute Molino, lo que ocasionó fallas a escala nacional. 

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